Снятый на Камчатке российский фильм о серфинге получил награду в Лондоне Снятый на Камчатке российский фильм "Большая волна" удостоен награды в Лондоне

Москва27 ноя Вести.Снятый на Камчатке российский художественный фильм о серфинге "Большая волна" получил награду за лучший монтаж на независимом международном кинофестивале SIFFA в Лондоне. Заявление об этом сделал губернатор Камчатского края Владимир Солодов​​​ в своем канале в МАХ.

Фильм о серфинге, снятый на полуострове, стал победителем в номинации за лучший монтаж на международном кинофестивале SIFFA в столице Великобритании рассказал глава региона

По его словам, "Большая волна" – это первая игровая полнометражная кинолента, полностью снятая на Камчатке в новейшей истории. В ближайшее время картину планируют начать показывать в российских кинотеатрах.

Режиссер фильма - Мария Кравченко. Картина снята в 2025 году, в ней рассказывается о том, как трое друзей решают провести в родном городе Международный чемпионат по серфингу.