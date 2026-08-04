Соболев объявил о бойкоте СМИ из-за публикаций о его сыне Форвард "Зенита" Соболев отказался от общения с прессой

Москва4 авг Вести.Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев объявил о полном бойкоте средств массовой информации и блогеров. Поводом для такого решения стало повышенное внимание прессы к его девятилетнему сыну Сергею.

Ранее в социальных сетях вызвала резонанс фотография мальчика в экипировке академии "Зенита". Пользователи вспомнили, что во время выступлений отца за московский "Спартак" ребенок негативно высказывался о петербургском клубе во время стримов, а на тренировку пришел в красно-белых бутсах.

Соболев резко отреагировал на публикации, подчеркнув в своем Telegram-канале, что никому не позволит задевать членов своей семьи. 29-летний футболист заявил, что прекращает общение с журналистами, отказывается от интервью и не будет давать комментарии в микст-зонах после матчей.