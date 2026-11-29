Собянин: квартирных краж в Москве стало в 60 раз меньше благодаря ИИ

Собянин: благодаря ИИ в Москве исчезают целые виды преступлений Собянин: квартирных краж в Москве стало в 60 раз меньше благодаря ИИ

Москва29 ноя Вести.Технологии искусственного интеллекта помогают обнаружению преступников, и в том числе благодаря им в Москве снизилось в 60 раз количество квартирных краж и прекратились угоны машин. Об этом рассказал в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" мэр Москвы Сергей Собянин.

Свой комментарий он дал на полях конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2026 в Москве.

Это тоже элементы технологии искусственного интеллекта, обнаружения преступников. Поэтому квартирных краж в городе стала в 60 раз меньше. Угон машин — это стало, знаете, такая совсем уже фейковая история. То есть у нас целые виды преступлений просто начинают исчезать из города подчеркнул Собянин

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал ИС "Вести" о представленной "Сбером" на конференции AI Journey системе для противодействия атакам с использованием искусственного интеллекта (ИИ).