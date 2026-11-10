Москва10 ноя Вести.В День сотрудника внутренних дел мэр Сергей Собянин поздравил личный состав и ветеранов московской полиции, объявил им благодарность и вручил почетные грамоты правительства Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Градоначальник поблагодарил полицейских за работу по охране порядка, снижение преступности и дорожного травматизма. Он отметил, что за последние годы органы внутренних дел Москвы показали феноменальные результаты: число разбоев, краж и угонов машин упало в десятки раз, убийств и преступлений в общественных местах - в разы. По словам Собянина, во многом благодаря полиции Москву можно назвать одним из самых безопасных городов планеты.

За последние годы органы внутренних дел Москвы достигли, добились феноменальных результатов. В десятки раз сократились такие преступления, как разбои, кражи, угон машин. В разы сократились такие преступления, как убийства или преступления в общественных местах. Москву благодаря вашей службе можно считать одним из самых безопасных городов на планете подчеркнул Сергей Собянин

Главному управлению МВД по Москве мэр передал 10 служебных электромобилей "Москвич-3е" – экологичных и экономичных кроссоверов, способных проехать до 410 километров на одной зарядке. Собянин надеется, что пассажирам будет комфортно в новых машинах, и отмечает качество и надежность "Москвичей" со столичного завода.

Подчеркивается, что город на постоянной основе помогает столичной полиции: закупает современный транспорт, обновляет подведомственные здания, спортивные площадки и места отдыха.