Собянин рассказал, что удивляет европейцев в Москве Собянин: европейцев в Москве удивляют транспорт и безопасность

Москва29 ноя Вести.Жителей Европы, приезжающих в Москву, удивляют спокойствие и безопасность на улицах, а также транспортная инфраструктура столицы. Об этом рассказал в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что европейские города во многом проигрывают столице России.

С чем они в первую очередь сталкиваются? Это, конечно, транспорт, это сервисы парковки, сервисы оплаты в метрополитене. Спокойно гуляют и в центре, и на окраинах города, тогда как в Париже они даже в центре не чувствуют себя безопасно сказал Собянин

На конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2026 мэр Москвы рассказал президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о возможностях цифрового двойника столицы и внедрении технологий искусственного интеллекта в управление мегаполисом.