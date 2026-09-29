Собянин: геномная регистрация помогла выявить 10 тыс. находящихся в розыске Мэр Москвы рассказал о практическом применении геномной регистрации

Москва29 сен Вести.С помощью процедуры получения генома у мигрантов, или геномной регистрации удалось выявить около 10 тысяч человек, находящихся в розыске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

Второе направление… – это обязательная процедура получения генома, геномная регистрация так называемая. Это позволило нам обнаружить около 10 тысяч человек, которые представляли оперативный интерес, находились в розыске сказал мэр столицы на заседании комиссии Совета безопасности России по вопросам миграционной политики

По словам Собянина, около 1000 человек из числа выявленных были задержаны. Это граждане, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления. А 14 человек из них в разные годы совершали серийные преступления.