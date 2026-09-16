Москва16 сенВести.Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга подписали соглашение о дальнейшем внедрении системы ЕМИАС в городских поликлиниках и стационарах.
Во взаимодействии с губернатором Александром Бегловым внедряем московскую систему ЕМИАС в учреждения здравоохранения Санкт-Петербурганаписал столичный градоначальник в мессенджере MAX
Он отметил, что медпомощь станет доступнее и качественнее для 5,6 миллиона жителей Северной столицы.
Новое соглашение предусматривает внедрение ЕМИАС во всех 197 петербургских поликлиниках до 2028 года. В настоящее время система тестируется в трех поликлиниках.
Во всех петербургских стационарах система заработает до конца текущего года, ей гарантирована бессрочная техническая поддержка.
Кроме того, разработано специальное мобильное приложение "ЕМИАС.Петербург", посредством которого горожане смогут записываться к врачу и получать доступ к электронной медкарте.
Подписание соглашения состоялось в больнице Святого Великомученика Георгия – одном из старейших лечебных учреждений Санкт-Петербурга.