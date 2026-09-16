Собянин и Беглов подписали соглашение о внедрении ЕМИАС в Петербурге

Собянин рассказал о внедрении ЕМИАС в поликлиниках Петербурга Собянин и Беглов подписали соглашение о внедрении ЕМИАС в Петербурге

Москва16 сен Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга подписали соглашение о дальнейшем внедрении системы ЕМИАС в городских поликлиниках и стационарах.

Во взаимодействии с губернатором Александром Бегловым внедряем московскую систему ЕМИАС в учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга написал столичный градоначальник в мессенджере MAX

Он отметил, что медпомощь станет доступнее и качественнее для 5,6 миллиона жителей Северной столицы.

Новое соглашение предусматривает внедрение ЕМИАС во всех 197 петербургских поликлиниках до 2028 года. В настоящее время система тестируется в трех поликлиниках.

Во всех петербургских стационарах система заработает до конца текущего года, ей гарантирована бессрочная техническая поддержка.

Кроме того, разработано специальное мобильное приложение "ЕМИАС.Петербург", посредством которого горожане смогут записываться к врачу и получать доступ к электронной медкарте.

Подписание соглашения состоялось в больнице Святого Великомученика Георгия – одном из старейших лечебных учреждений Санкт-Петербурга.