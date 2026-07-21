Москва21 июлВести.Украинский военный Евгений Шибалов заявил, что из-за притеснений военных со стороны главкома ВСУ Александра Сырского возвращает свою государственную награду Владимиру Зеленскому.
Вернул Владимиру Зеленскому свою единственную награду, полученную в армии - знак отличия "За несокрушимость"написал Шибалов в своем аккаунте в соцсети Facebook (запрещена в РФ)
По его словам, он направил награду в офис Зеленского "по морально-этическим соображениям".
Возвращение награды Шибалов связал с действиями Сырского, который заставляет военных выражать ему поддержку в пропагандистских видео, запугивает солдат, виновен в избиениях, пытках, психологическом насилии.
Сырский в последние дни оказался в центре скандала после отставки Зеленским министра обороны Михаила Федорова.