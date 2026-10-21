Соловьёв: "магия основателя бродячего цирка Барнума" в США больше не работает Соловьёв: магия Барнума с Украины больше не работает на американцев

Москва21 окт Вести.Магия основателя бродячего цирка Финеаса Барнума, с которым ранее президент США Дональд Трамп сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского, на американцев больше не работает. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Телеведущий отметил, что изменение ситуации стало возможным благодаря подвигу русского солдата на фронте.

Во время каждого обмена телами мы выдаем на порядок больше тел, чем получаем. Доклады наших полководцев верифицируются и подтверждаются данными, в том числе американской разведки. Когда это постепенно меняет нарратив, становится ясно, что "магия основателя бродячего цирка Барнума" на американцев больше не работает. Именно с Барнумом Трамп сравнил Зеленского. Это изменение ситуации возможно благодаря подвигу русского солдата. Ребята совершают потрясающие вещи на фронте, и все это делается с большим умом. И, конечно, важны замысел и разработка плана русскими полководцами сказал Соловьёв

Ранее Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что он тратил деньги США, отдавая их Барнуму с Украины, имея в виду Зеленского. Финеас Барнум жил в XIX веке и прославился тем, что сделал состояние на различного рода мистификациях и манипуляциях с фактами. В его честь назвали психологический феномен, которым объясняют популярность псевдонаук.