Москва6 ноя Вести.Соглашаться на заморозку российско-украинского конфликта нельзя. Прекращение огня без достижения поставленных целей неизбежно приведет к новому витку противостояния. Украинская власть может "как тушканчик, притвориться мертвым и залечь набок", но при этом продолжать "двигать лапками", заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

У меня нет такого ощущения, что крах [киевского режима] близко, потому что у меня ощущение, что гадину надо добивать, иначе ничего не будет. А вот как тушканчик, притвориться мертвым и залечь набок, да, украинская власть это любит. Но тем не менее все время продолжает лапками двигать заявил Соловьёв

Зеленский признал, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции.

В национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что ситуация в энергетической системе страны значительно ухудшилась после масштабных ударов российских военных по энергообъектам.