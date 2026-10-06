Москва6 окт Вести.



Украина безразлична Западу и обречена на демографическую катастрофу, поэтому спасать и восстанавливать ее остатки придется России. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Трагедия состоит в том, что украинцы искренне думают, что они для кого-то представляют интерес, кроме России. Это нам в конечном итоге спасать остатки украинского народа. Это нам в конечном итоге ту территорию, которая выберет жить с нами, ее обустраивать и делать хорошо. Для европейцев на самом деле это вообще никакой роли не играет. Они же не понимают то, что они сейчас довели то население, которое осталось на территории Украины до состояния, когда, в принципе, они обречены на вымирание уже демографически. Извините за нехорошее слово, популяции, но они загнали популяцию ниже уровня восстановления заявил Соловьев

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина с 1991 года потеряла более половины своего населения. По его словам, это свидетельствует о биологическом вымирании украинской нации.