Москва3 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп упустил возможность использовать движение Чарли Кирка как опору для формирования новой базы избирателей и изменения политического ландшафта США. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что ушедший из жизни консервативный активист Чарли Кирк был в США фигурой весьма заметной и влиятельной. Его способность ярко полемизировать помогла ему мобилизовать молодежь для поддержки трамповского лозунга "Сделаем Америку снова великой" (MAGA). Поэтому, по мнению Соловьёва, игнорирование этого ресурса Дональдом Трампом на нынешних выборах стало его значительной ошибкой.

Я считаю, что это одна была из гигантских ошибок [президента США Дональда] Трампа, что он не использовал в качестве точки опоры оставшееся без руководства движение Turning Point [политического активиста и журналиста, убитого в 2025 г] Чарли Кирка. Он мог из них сделать новую базу. И вот он напрасно оставил эту тему в стороне. Вот он мог, опираясь на них, вообще изменить лицо американского избирателя и мог стать их новым лидером заявил Соловьев

Ранее сообщалось, что 10 сентября 2025 года произошло покушение на политического активиста и журналиста, который мобилизовал консервативную молодежь США Чарли Кирка. Неизвестный выстрелил в Кирка во время его выступления в Университете штата Юта. В тот же день СМИ сообщили о смерти Кирка.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявлял, что у убитого консервативного активиста Чарли Кирка были хорошие шансы стать президентом Соединенных Штатов. Он отметил, что у Кирка было много молодых сторонников.