Москва3 ноя Вести.Выступление президента США Дональда Трампа у зеркального пруда перед мемориалом бывшего американского лидера Авраама Линкольна в Вашингтоне стало финальным мероприятием по привлечению на свою сторону колеблющихся избирателей. Об этом шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Журналист уверен, что выбор места для Трампа не случаен и имеет много понятных для американцев символов.

Во-первых, Линкольн, в принципе, первый в истории США президент-республиканец. Во-вторых, как и Трамп, он подвергся, в общем, гонениям за свои убеждения, его убили, на Трампа дважды покушались. И если брать саму историю этого бассейна, то тут прямая ассоциация с тем самым Вашингтонским болотом. Вычищая его, Трамп как бы в метафорическом смысле вычищал и вот это самое болото, с которым он боролся. Не зря он там вспоминал и [экс-президента США Барака] Обаму, не зря он вспоминал и [экс-президента США Джо] Байдена. На самом деле здесь определенный символизм, конечно, был в этом выступлении заявил Богданов

Журналист выразил сомнение, что выступление Трампа кардинально изменит ситуацию перед промежуточными выборами в Конгресс США, однако не исключил, что избирателей еще можно "как-то переключить".

Можно людей на какое-то время переключать, но я очень хорошо помню выборы 2024 года, феноменальную победу Трампа. И почему люди в том же Нью-Йорке, например, в Мэдисон-сквер-гарден приходили там и латиносы, и афроамериканцы, и все другие? Все ждали улучшения жизни, все ждали дешевого бензина, все ждали чего-то хорошего. Ну, пока не случилось добавил журналист

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа несколько месяцев готовила планы на случай, если Конгресс перейдет под контроль демократов.