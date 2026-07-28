Сооснователь Pink Floyd сообщил о курсе стран Запада на милитаризацию Роджер Уотерс: западные лидеры бряцают оружием перед Россией

Москва28 июл Вести.Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что страны Запада бряцают оружием и проводят курс на милитаризацию. Об этом он сообщил в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

По его словам, подобная политика направлена против России.

Это безумие! Я часто говорю людям: "Вы знаете, кто такие русские? Они победили во Второй мировой войне (и 25 млн из них погибли!), спасая мир ради нас. А вы хотите с ними воевать?" сказал он

Ранее основатель Pink Floyd заявил о мировоззрении насилия и грабежа у европейцев.