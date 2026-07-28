Сооснователь Pink Floyd заявил о мировоззрении насилия и грабежа у европейцев Роджер Уотерс: ЕС и США действуют по колониальному принципу

Москва28 июл Вести.Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что действия Запада демонстрируют мировоззрение воровства, насилия и грабежа, которое сохранилось у европейцев. Об этом он рассказал в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Уотерс отметил, что по колониальному принципу "можно забирать все" действуют и ЕС, и США.

Особенно сейчас, когда США осознали значимость кобальта, лития и других находящихся в земле драгоценных ресурсов, помимо золота. Речь теперь не только о нефти, но и обо всем остальном сказал собеседник

Ранее Уотерс рассказал, что сожалеет, что в Соединенных Штатах Америки не может смотреть телеканал RT. Музыкант также добавил, что с Россией надо сотрудничать, потому что "русские – хорошие люди".