Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 пройдут в реке с крокодилами МОК разрешил провести соревнования по гребле в реке с крокодилами

Москва17 сен Вести.Международный олимпийский комитет одобрил реку Фицрой, где обитают крокодилы, в качестве площадки для соревнований по гребле на Олимпийских играх 2032 года. Об этом пишет издание The Independent.

Летнюю Олимпиаду 2032 года примут австралийские Брисбен и Квинсленд. Именно в Квинсленде, в городе Рокхэмптон, протекает река Фицрой, вокруг которой несколько месяцев велись споры, поскольку организаторов беспокоили не только крокодилы, но и течение реки, а также ее заиленность.

Телеканал ABC News, в свою очередь, сообщил, что техническую экспертизу площадки поддержали международные федерации World Rowing и Paddle Worldwide, после чего власти штата Квинсленд приступили к детальному проектированию и строительству объектов.