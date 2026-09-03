Москва3 сенВести.Состояние студентки 6 курса Сеченовского Университета, на которую 1 сентября у храма Святых Жен-Мироносиц в Москве напал мужчина, оценивается как стабильное.
Об этом сообщает пресс-служба Сеченовского университета ИС "Вести" со ссылкой на специалистов НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
По информации врачей НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, в настоящее время состояние пациентки оценивается как стабильное, она находится под круглосуточным наблюдением специалистовсказано в сообщении
Ранее сообщалось, что ситуация со студенткой находится на особом контроле у ректора Первого МГМУ Петра Глыбочко. Как только в университете стало известно о случившемся, руководство вуза связалось с родственниками пострадавшей.
На оперативной связи с лечащими врачами находится проректор по инновационной и клинической деятельности Евгений Безруков. Также постоянный контакт с родственниками пострадавшей поддерживает проректор по учебной работе Татьяна Литвинова.
Нападение на фельдшера, которая приехала с бригадой скорой помощи к храму Святых Жен-Мироносиц, произошло на Белореченской улице: 29-летний мужчина без видимых причин несколько раз ударил медика лопатой по голове.