Москва3 сен Вести.Ситуация со студенткой 6 курса Сеченовского Университета, на которую 1 сентября возле церкви Святых Жен-Мироносиц в Москве напал мужчина, находится на особом контроле у ректора Первого МГМУ Петра Глыбочко, сообщила пресс-служба университета в эксклюзивном комментарии ИС "Вести".

Как только в университете стало известно о случившемся, руководство связалось с родственниками пострадавшей. Проректор по инновационной и клинической деятельности Евгений Безруков находится на оперативной связи с лечащими врачами, проректор по учебной работе Татьяна Литвинова поддерживает постоянный контакт с родственниками студентки.

Нападение на девушку-медика, которая приехала с бригадой врачей к храму Святых Жен-Мироносиц произошло на Белореченской улице в столице.

Ранее сообщалось, что его совершил 29-летний мужчина. Нападавший несколько раз ударил медика лопатой по голове. По информации врачей НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, она находится под круглосуточным наблюдением медиков.