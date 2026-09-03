Врачи Сеченовского Университета готовы оказать любую помощь пострадавшей у храма В Сеченовском Университете готовы оказать помощь студентке, пострадавшей у храма

Москва3 сен Вести.Врачи Сеченовского Университета готовы в любое время оказать всю необходимую, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь студентке 6 курса вуза, пострадавшей при нападении у храма.

Как рассказали ИС "Вести" в пресс-службе университета, для девушки также будет разработан индивидуальный учебный план и при необходимости организована медицинская реабилитация.

Первый МГМУ желает студентке скорейшего восстановления, подчеркивая, что ее стойкость и преданность профессии являются примером для всего медицинского сообщества сказано в комментарии

Ранее сообщалось, что ректор Первого МГМУ Петр Глыбочко взял на контроль оказание помощи студентке.

Врачи НИИ СП им. Н. В. Склифосовского оценивают состояние девушки как стабильное. Она находится под круглосуточным наблюдением специалистов.

Девушка получила травмы при нападении на Белореченской улице в Москве, 1 сентября, когда приехала с бригадой скорой помощи по вызову к храму Святых Жен-Мироносиц. Без видимых причин на фельдшера напал 29-летний мужчина, вооруженный лопатой. Девушка получила несколько ударов по голове и была госпитализирована.