Сотни человек в Берлине пришли за донером стоимостью один цент Bild: сотни жителей Берлина пришли за донером стоимостью один цент

Москва15 ноя Вести.Открытие новой донерной в берлинском Пренцлауэр-Берге привлекло сотни человек. Поводом стала акция, в рамках которой кебаб в честь запуска заведения продавали по одному центу, сообщает газета Bild.

Отмечается, что обычно куриный кебаб в берлинских заведениях стоит около восьми евро.

Тем, кто встал здесь в очередь, лучше не испытывать слишком сильного голода: перед новой донерной Zagros в берлинском модном районе Пренцлауэр-Берг очередь временами растягивалась более чем на 300 метров​​​. Невероятно: в воскресенье около полудня, примерно в 12 часов, 600 человек стояли плечом к плечу, ожидая донера. Причина: в честь открытия заведения одна порция стоила всего один цент пишет газета

Уточняется, что некоторые посетители провели в очереди около двух часов.

По данным газеты, владельцами новой донерной стала семья Хоссейни, переехавшая в Германию в 2018 году из курдской части Ирана. Сейчас у семьи два заведения в Берлине, и она планирует открыть еще одно на улице Курфюрстендамм.

Ранее в Дортмунде акция в честь открытия новой закусочной обернулась беспорядками и столкновениями с полицией – после объявления о продаже донер-кебаба за 1 евро возле заведения собрались около 300 человек, в основном подростки.