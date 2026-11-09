В Германии акция с донером за 1 евро закончилась массовыми беспорядками В Германии акция "донер за 1 евро" обернулась массовыми беспорядками

Москва9 ноя Вести.Промоакция в честь открытия новой закусочной закончилась беспорядками и столкновениями с полицией в немецком Дортмунде. После объявления о продаже донер-кебаба за 1 евро возле заведения собрались около 300 человек, в основном подростки, сообщила городская полиция.

Акция проходила в воскресенье, 8 ноября. Обычно донер в этом регионе стоит около 7,5 евро. Из-за большого количества посетителей частная охрана не смогла контролировать ситуацию, после чего владелец заведения обратился в полицию. Когда правоохранители потребовали от собравшихся покинуть место, в их сторону начали бросать камни, стулья, пиротехнику и электросамокаты.

В результате был поврежден патрульный автомобиль, однако пострадавших нет. Чтобы восстановить порядок, полиции пришлось вызвать подкрепление. Одного участника событий задержали после того, как он отказался уйти с места происшествия. Во время досмотра у него нашли сигнальный пистолет.

Полиция начала несколько уголовных расследований. Они касаются сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, незаконного проникновения на частную территорию, повреждения имущества и оскорблений. Закусочная была вынуждена завершить работу раньше запланированного времени. Кроме того, власти проверяют, должен ли владелец заведения компенсировать расходы на полицейскую операцию.

Ранее на севере Германии в городе Штаде произошла массовая драка между курдами и сирийцами. Конфликт возник по время тренировки по футболу. По данным полиции, в потасовке участвовали не менее 50 человек, шесть человек серьезно пострадали.