Сотрудник Wildberries рассказал, как спас десятки коллег при атаке в Котовске Работник Wildberries раскрыл, как спасал людей при ударе по тамбовскому складу

Москва21 июл Вести.Сотрудник распределительного центра Wildberries в Котовске Тамбовской области Павел Жмылев и его коллега Андрей Николаев помогли вывести десятки людей в безопасное место во время атаки беспилотников. Детали спасательной операции Жмылев рассказал в интервью ИС "Вести".

По словам мужчины, в ночь на 18 июля взрывы сначала слышались вдалеке, затем они стали громче. Жмылев с Николаевым собрали импровизированное совещание и решили отпустить людей с работы.

Потом, когда начали уже разрывать совсем [рядом] со складом, мы начали отпускать людей. Кто хотел, уехал спокойно домой. Но, к сожалению, не у всех есть такая возможность, потому что многие ездят на автобусах. Кто на машинах был, тот уехал. Остальные остались. Потом я вернулся на свое рабочее место, и не знаю, как донести – внутри такое чувство, что что-то не так... И я своему напарнику Андрею говорю: "Я их опять собираю, вывожу, считай, что вот это место наиболее безопасно". Там у нас буфер раскладки и бетонная стена толстая, далеко от окон сказал Жмылев

Сотрудник компании рассказал, что во время удара беспилотника в распределительный центр взрывной волной выбило окна и стекла в здании.

Мы зашли на другой блок. Опять людей согнали – там ни окон, ничего нет. Опять согнали к стене. Потом, когда открылись ворота на улицу, многие решили бежать туда. Мы с Андреем крикнули, что на открытой местности боимся – это намного опаснее. И крикнули, чтобы [люди] заходили обратно. После того когда люди опять зашли, прижались к стене, случился прилет недалеко от нас…. Мы увидели только взрывную волну, которая зашла на склад отметил он

Павел поделился, что в такой ситуации сознание работало по-особенному.

Просто голова совсем в такой ситуации работает по-другому. И я не знаю, как эти мысли сами шли в голову и как они быстро появлялись… После этого на следующий день разрывалась личка. Кто писал SMS, кто звонил, говорят: "Спасибо вам с Андреем, вы нас спасли! Только за счет вас мы выбрались оттуда живые, целыми, здоровыми" сказал сотрудник склада

Героизм сотрудников склада отметили в администрации Тамбовского муниципального округа – для мужчин уже готовят благодарственные письма, которые вручат в торжественной обстановке.

Ребята действительно свой личный подвиг совершили, потому что спасти не только себя, но и взять ответственность за жизни других – это большое дело. И так как наш глава муниципального округа Орионов Александр Игоревич более двух лет проработал шеф-представителем на наших возвращенных территориях – и я, собственно говоря, в его команде – мы не понаслышке знаем, что такое прилеты, что такое организация как раз людей в период тревоги, паники, таких событий, поэтому мгновенно было принято решение благодарственное письмо нашим ребятам подготовить сообщила ИС "Вести" заместитель главы администрации Татьяна Загузова

Рано утром 18 июля ВСУ с помощью дронов, оснащенных поражающими элементами в виде металлических шариков, ударили по логистическим центрам Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В результате террористических атак восемь человек погибли и 86 получили ранения.