Пострадавшим от атаки ВСУ на автовокзал в ДНР оперативно оказали помощь на месте

Сотрудники автовокзала в ДНР оперативно оказали помощь пострадавшим от атаки ВСУ Пострадавшим от атаки ВСУ на автовокзал в ДНР оперативно оказали помощь на месте

Москва24 ноя Вести.Сотрудники автовокзала "Южный" в ДНР, куда ударил украинский беспилотник, оперативно вызвали скорую и оказали первую помощь пострадавшим. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал охранник Вячеслав Дуга.

В результате удара БПЛА по центру города пострадали восемь мирных жителей, пять из них получили осколочные ранения. Пассажиры уже стояли на платформе, а водитель собирался подъезжать. Водитель Сергей Тураев бросился спасать напарника.

Он упал на меня и кричал. Вывел его из автобуса до диспетчерской, помогли перебинтовать его рассказал он

Сразу после удара на помощь раненым пассажирам бросились и другие сотрудники автостанции.

Надо было быстро решать, что делать, чем помочь, любыми способами сообщить в скорую, принять участие в спасении рассказал охранник Вячеслав Дуга

Пострадавшие были доставлены в больницу, медицинская помощь им оказывается в полном объеме. В прокуратуре ДНР продолжает работу горячая линия. Следственный комитет возбудил дело о теракте.