На Украине отстранили полицейских после обысков НАБУ

Сотрудники Нацполиции Украины не будут исполнять обязанности на время проверки На Украине отстранили полицейских после обысков НАБУ

Москва4 ноя Вести.Руководство Национальной полиции Украины временно отстранило от работы сотрудников, в отношении которых Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело следственные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

В ведомстве заявили, что оказывают содействие антикоррупционному бюро в проведении следственных действий. Отстранение полицейских связано с началом служебного расследования и будет действовать до его завершения.

Полицейских, в отношении которых провели соответствующие процессуальные мероприятия, на время служебного расследования отстранили от исполнения служебных обязанностей говорится в сообщении

Ранее стало известно, что сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) угрожал детективам НАБУ оружием во время обыска. На место также прибыли спецназовцы СБУ.