Москва4 нояВести.Руководство Национальной полиции Украины временно отстранило от работы сотрудников, в отношении которых Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело следственные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.
В ведомстве заявили, что оказывают содействие антикоррупционному бюро в проведении следственных действий. Отстранение полицейских связано с началом служебного расследования и будет действовать до его завершения.
Полицейских, в отношении которых провели соответствующие процессуальные мероприятия, на время служебного расследования отстранили от исполнения служебных обязанностейговорится в сообщении
Ранее стало известно, что сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) угрожал детективам НАБУ оружием во время обыска. На место также прибыли спецназовцы СБУ.