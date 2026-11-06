Москва6 нояВести.Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в Северобайкальске Бурятии задержал мужчину по подозрению в попытке убить его знакомого, сообщила пресс-служба Восточного округа войск национальной гвардии РФ в мессенджере МАХ.
Экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в одной из квартир Северобайкальска произошло преступление.
Войдя в квартиру через распахнутую дверь, правоохранители обнаружили пострадавшего со следами крови на голове, а рядом другого мужчину в одежде, испачканной кровью. Подозреваемого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержалинаписали в пресс-службе
Второго мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.