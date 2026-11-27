Москва27 ноя Вести.Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон, который вводит для органов пенсионного обеспечения обязанность индексировать страховую пенсию и выплаты к ней, если они не были своевременно перечислены пенсионеру на основании решения суда.

Поправки внесены в Федеральный закон "О страховых пенсиях".

Теперь органы пенсионного обеспечения должны пересчитывать и выплачивать не полученные пенсионером за прошлый период средства страховой пенсии, в том числе фиксированную выплату к ней, по решению суда. Авторы инициативы подчеркивают, что индексация необходима для защиты этих средств от инфляции в период с момента вынесения судом решения до его реального исполнения.

Индексация будет производиться с первого дня после завершения месяца, следующего за месяцем, в котором судебное решение вступило в силу. Это предусмотрено для случаев, когда для назначения или перерасчета страховой пенсии не требуется дополнительного установления фактов, сведения о которых отсутствуют у органа пенсионного обеспечения и не могут быть оперативно получены им посредством межведомственного взаимодействия.