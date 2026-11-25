Москва25 нояВести.В городе Сызрань Самарской области утром в среду, 25 ноября, Вооруженные силы Украины попытались атаковать предприятия. Об этом сообщил мэр города Андрей Советкин в социальной сети "ВКонтакте".
Уважаемые жители! Сегодня утром враг предпринял попытку атаки на предприятия городанаписал Андрей Советкин
Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.
В настоящее время на местах падения беспилотников работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Зафиксированы небольшие повреждения, их устранят в течение нескольких часов.
Мэр поблагодарил военных и бойцов мобильных огневых групп "БАРС-Крылья", отметив их профессиональную работу. Советкин подчеркнул, что именно их действия помогли сохранить жизни людей и уберечь гражданскую инфраструктуру от повреждений.