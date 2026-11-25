Мэр Сызрани сообщил о попытке атаки ВСУ на предприятия города

Советкин рассказал о последствиях утренней атаки на предприятия Сызрани Мэр Сызрани сообщил о попытке атаки ВСУ на предприятия города

Москва25 ноя Вести.В городе Сызрань Самарской области утром в среду, 25 ноября, Вооруженные силы Украины попытались атаковать предприятия. Об этом сообщил мэр города Андрей Советкин в социальной сети "ВКонтакте".

Уважаемые жители! Сегодня утром враг предпринял попытку атаки на предприятия города написал Андрей Советкин

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время на местах падения беспилотников работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Зафиксированы небольшие повреждения, их устранят в течение нескольких часов.

Мэр поблагодарил военных и бойцов мобильных огневых групп "БАРС-Крылья", отметив их профессиональную работу. Советкин подчеркнул, что именно их действия помогли сохранить жизни людей и уберечь гражданскую инфраструктуру от повреждений.