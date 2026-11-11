Советник премьера Британии Пауэлл: встреча с делегацией РФ в ОАЭ не планируется

Советник премьера Британии Пауэлл: в планах нет встречи с делегацией РФ в ОАЭ Советник премьера Британии Пауэлл: встреча с делегацией РФ в ОАЭ не планируется

Москва11 ноя Вести.Советник британского премьера Энди Бернема по нацбезопасности Джонатан Пауэлл заявил об отсутствии планов по встрече с представителями делегации РФ. Об этом он сказал, отвечая на вопрос автора ИС "Вести" Евгения Попова.

Журналист отмечает, что советник британского премьера поучаствовал в переговорах с украинской стороной. На вопрос о данной встрече Пауэлл заявил, что все прошло хорошо.

Очень хорошо, мне нравится украинцы сказал он, размахивая красным галстуком в руках

Однако на вопрос о возможности переговоров с делегатами из РФ британский советник ответил отрицательно.

Нет [не планируется встреч]. Нет, не сегодня заявил он

В Абу-Даби 11 ноября проходит второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины.