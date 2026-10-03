Советники Трампа тайно обсудили план по Ирану и Йемену Axios: советники Трампа тайно обсудили план по Ирану и Йемену

Москва3 окт Вести.Ближайшие советники американского лидера Дональда Трампа тайно встретились в резиденции Кэмп-Дэвид для обсуждения дальнейших действий по Ирану и Йемену. Информацию об этом распространил портал Axios, сославшись на трех американских чиновников.

Согласно этим данным, совещание состоялось в пятницу, 2 октября.

Члены кабинета президента Трампа провели многочасовое совещание в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить дальнейшие шаги относительно войны с Ираном и конфликта между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене сказано в материале

Портал также пишет, что данная встреча не была проанонсировала администрацией Трампа.

В публикации говорится, что собранием руководил вице-президент США Джей-Ди Вэнс, также во встрече принимали участие госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и глава объединенного комитета начальников штабов Пентагона Дэн Кейн.

Более подробной информации об этом нет. Один из неназванных чиновников заявил порталу, что "были приняты" некоторые решения "или, по крайней мере", обсуждены некоторые темы.

Ранее издание Clash Report сообщило, что Трамп заявил, что ему "не с кем говорить в Иране".