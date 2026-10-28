Москва28 окт Вести.Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о планах создания в регионе современного экотехнопарка.

На встрече в ППК "РЭО" в Москве обсудили создание в Тамбовской области экотехнопарка "Центральный", который позволит значительно улучшить ситуацию с вывозом и переработкой твердых коммунальных отходов написал он в мессенджере MAX

В состав комплекса войдут полигон нового поколения и завод по сортировке, обработке и утилизации отходов. Часть их будет использоваться повторно. Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы.

Учредителями экотехнопарка "Центральный" стали правительство Тамбовской области и ППК "Российский экологический оператор", концессионером – ООО "Экотехнопарк Тамбов".