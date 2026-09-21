Мыло в виде Волка стало поводом для иска "Союзмультфильм" в Нижнем Тагиле

"Союзмультфильм" подал в суд на продавца мыла из Нижнего Тагила Мыло в виде Волка стало поводом для иска "Союзмультфильм" в Нижнем Тагиле

Москва21 сен Вести.С иском к самозанятому жителю Нижнего Тагила обратились в Ленинский районный суд города "Киностудия Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм". Правообладатели требуют взыскать с мужчины 20 000 рублей — по 10 000 за нарушение прав на товарный знак и за использование изображения персонажа Волка из мультфильма "Жил‑был пес". Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Поводом для иска стала контрольная закупка, которую представители студии провели в октябре 2024 года в торговой точке на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле. Там продавалось декоративное мыло ручной работы в виде Волка. В "Союзмультфильме» считают, что фигурка сходна до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком № 741622.

Согласно позиции истцов, мыло выпущено не правообладателем или лицензиатом, а значит, товар введен в гражданский оборот с нарушением закона говорится в сообщении

Помимо 20 000 рублей, истцы просят взыскать судебные издержки: две госпошлины (по 4 000 рублей каждая), 5 000 рублей на компенсацию расходов за фиксацию правонарушения, 75 рублей почтовых расходов и 170 рублей — стоимость куска мыла, который стал вещественным доказательством. Общая сумма требований составляет около 33 000 рублей.