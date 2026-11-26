Москва26 ноя Вести.Предпринимательство должно быть социально ответственным. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор компании "Фабрика Обсервер" Роман Аранин.

Предпринимательство при любом раскладе – это не про гранты, а именно предпринимательство. Помимо того, что ты должен быть рентабельным, чтобы платить людям зарплату, ты должен еще решать какую-то социальную проблему. Мы в своем деле решаем социальную проблему отсутствия рабочих мест для инвалидов, отсутствие реабилитации заявил он

Аранин более десяти лет занимается производством колясок-вездеходов. К этому делу он пришел после тяжелой травмы.

Уровень локализации производства сейчас превышает 80%, многие модели на предприятии - электрические коляски с гироскопами и шагающие ступенькоходы - разрабатываются, исходя из индивидуальных особенностей. Техника способна преодолевать лестницы, двигаться по песчаным пляжам и помогать людям подниматься в горы.