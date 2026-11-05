Москва5 ноя Вести.Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" расширяет список препаратов отечественными, доказавшими свою эффективность, лекарствами. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.

Радостной новостью является то, что появились отечественные медицинские изделия, которые доказали свою эффективность и уже закупаются фондом. В частности, это кремы, которые позволяют лечить ихтиоз. Ихтиоз – тяжелейшее заболевание кожи. Применение этих кремов позволяет создать такой вот барьер для потери влаги. И вот мы видим уже первые результаты применения после месяца после рождения ребенка. Кожица такая розовая, нежная. Это российская разработка, аналогов которым в мире мы не встречали рассказал Ткаченко

Глава фонда также сообщил, что в перечень фонда вошли отечественные перевязочные изделия для детей с буллезным эпидермолизом.

Еще один из поводов для гордости за отечественных ученых – это создание медицинских изделий, пластырей, бинтов, повязок, бандажей для детей с буллезным эпидермолизом. Такое же тяжелое генетически обусловленное заболевание кожи – "дети-бабочки". Практически дети без кожи, и вот эти бандажи заменяют им поверхность [кожи] сказал он

Автор разработки современных перевязочных материалов для лечения буллезного эпидермолиза Альберт Гайфуллин рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться после того, как зарубежные компании ушли из России.

Задача, которую нужно решить: дети не могут без этих повязок жить. То есть есть запасы, что-то можно собрать с других стран параллельным импортом, но дальше нет. То есть это невозможно масштабировать. Поэтому задача была крайне сложная. Нет единого стандартного оборудования, которым можно изготовить такие повязки сообщил Гайфуллин

Ученый отметил, что в России на момент создания повязок были компании, которые могли частично выполнить запросы разработчиков, но полной технологией производства не владел никто.

Есть там те, кто может делать толстый полиуретан, определенной толщины я имею в виду. Могут даже отрегулировать, постараться. Есть те, кто умеют наносить силикон на другую совсем пленку и там пленку сшивать между собой. Но никто не владеет технологией, как срастить взаимоисключающий материал. Потому что силикон – это то, чем смазывают пресс-формы, когда льют полиуретан, для того, чтобы он не прилипал. А когда происходит химическая реакция, он крайне липкий объяснил он

Для решения этой задачи пришлось задействовать множество научных институтов, десятки промышленных предприятий и специалистов, а фонд "Круг добра" гарантировал, что результат этой колоссальной работы будет оплачен и дойдет до пациентов уже в следующем году.

Гайфуллин также рассказал об особенностях таких изделий, которые крайне трудны в производстве.

Когда у нас происходит контакт с раной, вот мы нанесли повязку, вот она адгезивная, она повторяет контуры тела, соответственно, здесь начинается тоже процесс заживления. Здесь мазь присутствует, здесь кровь, экссудат, гнойное отделение, фибрин, белки, воспалительные агенты – они тоже влияют на адгезию. И они должны от влажной раны отходить мягко, а на сухой хорошо держаться, потому что если повязка отходит, она свою функцию уже не выполняет. Губка тоже, когда впитывает, она тоже меняет свою физическую форму. Она начинает набухать, меняется капиллярность, каналы для отвода жидкости. Это все влияет на качество изделия сказал Гайфуллин

Ранее сообщалось, что фонд "Круг добра" ежегодно осуществляет лечение более 30 тысяч детей, страдающих редкими заболеваниями.