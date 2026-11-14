Москва14 ноя Вести.Американский сценарист, продюсер и режиссер Крис Картер заявил о желании продолжить историю популярного научно-фантастического сериала "Секретные материалы".

Я бы с удовольствием воспользовался такой возможностью... Я бы с радостью сделал это в виде сериала или фильма. В двух последних перезапусках ["Секретных материалов"] я приложил огромные усилия к созданию четырех эпизодов, чтобы заложить основу для [новой] истории, будь то фильм или мини-сериал ответил Картер на вопрос журналиста портала Page Six о том, хотел бы он продолжить работу над сериалом

При этом Картер отметил, что прежде, чем запускать съемки, необходимо оценить, как зритель примет одноименный сериал режиссера Райана Куглера, который должен выйти в 2027 году.

Сериал "Секретные материалы" вышел в эфир в сентябре 1993 года и завершился в мае 2002 года. За девять сезонов было показано 202 серии. В 2016 году был выпущен десятый сезон, а в 2018 – одиннадцатый. Также в прокат вышли два полнометражных фильма: "Секретные материалы: Борьба за будущее" и "Секретные материалы: Хочу верить".

Ранее сообщалось, что режиссер блокбастера "Стражи Галактики" Джеймс Ганн и британо-американский кинопродюсер Питер Сафран в рамках масштабных кадровых перестановок покинут посты творческих руководителей DC Studios.