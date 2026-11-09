Джеймс Ганн и Питер Сафран покинут руководящие посты в DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран уходят из руководства DC Studios

Москва9 ноя Вести.Режиссер блокбастера "Стражи Галактики" Джеймс Ганн и британо-американский кинопродюсер Питер Сафран в рамках масштабных кадровых перестановок покинут посты творческих руководителей DC Studios. Об этом сообщает Deadline.

При этом они продолжат участвовать в проектах DC в качестве продюсеров. В частности, сейчас Ганн и Сафран завершают работу над сиквелом "Супермена".

Их должности займет Джереми Лэтчем, ранее работавший старшим вице-президентом по производству в Marvel. Он приступит к обязанностям 1 декабря и будет напрямую подчиняться сопредседателям Skydance Motion Picture Group Дане Голдберг и Джошу Гринстейну.

Генеральный директор Skydance Дэвид Эллисон отметил, что Ганн и Сафран открыли для DC Studios новый этап, заложили основу для дальнейшего развития и сформировали линейку проектов, которой в компании гордятся. Он также выразил им благодарность за энтузиазм, вклад и преданность бренду.

Ранее сообщалось, что американская компания Walt Disney Co. планирует уволить тысячи сотрудников, чтобы сократить ежегодные расходы на 20%.