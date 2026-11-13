SpaceX может купить около 486 га земли у космодрома в Техасе

SpaceX обсуждает покупку 486 гектаров земли вокруг космодрома в Техасе SpaceX может купить около 486 га земли у космодрома в Техасе

Москва13 ноя Вести.Аэрокосмическая компания SpaceX ведет переговоры о покупке 1,2 тысячи акров (486 гектаров) земли, прилегающей к ее пусковому комплексу в американском штате Техас, ради защиты космодрома от посторонних, следует из пресс-релиза компании.

Сейчас территория находится в управлении департамента парков и дикой природы Техаса (TPWD).

SpaceX обсуждает возможность приобретения земельного участка площадью около 1200 акров, находящегося в ведении департамента парков и дикой природы штата Техас и прилегающего к пусковому комплексу SpaceX говорится в сообщении

Необходимость покупки компания объясняет заботой о безопасности космодрома. По ее сведениям, посторонние регулярно проникают на производственные территории через соседние государственные земли, что угрожает безопасности посетителей и сотрудников.

В SpaceX подчеркнули, что пляж Бока-Чика в сделку не входит и останется общественным. По заявлению компании, средства от продажи Техас сможет направить на новые парки и зоны отдыха в долине Рио-Гранде. Около 600 акров (243 гектаров) приобретаемой территории SpaceX намерена сохранить под постоянной защитой, запрещающей застройку.

Компания также предложила вместе с земельным управлением Техаса вложить десятки миллионов долларов в борьбу с эрозией пляжа Бока-Чика. По ее данным, с пляжа уже вывезли более 50 тонн мусора, а сама SpaceX участвует в программах защиты морских черепах.

Ранее сообщалось, что SpaceX и Tesla Илона Маска активно ведут переговоры об объединении и уже в ближайшее время могут объявить о слиянии.