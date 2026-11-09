В Подмосковье автомобиль с людьми провалился в траншею теплотрассы

Спасатели вытащили автомобиль с людьми из ремонтной ямы в Подмосковье В Подмосковье автомобиль с людьми провалился в траншею теплотрассы

Москва9 ноя Вести.В Ступинском округе Подмосковья спасатели пришли на помощь водителю и пассажирке легкового автомобиля. Транспортное средство угодило в траншею теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас" в MAX.

Инцидент произошел 6 ноября в поселке Михнево.

Водитель, мужчина 1951 года рождения, не справился с управлением, в результате чего автомобиль Mitsubishi провалился в ремонтную яму сказано в сообщении

Вместе с водителем салоне авто находилась пассажирка 1956 года рождения.

На помощь пострадавшим пришли сотрудники 269-й пожарно-спасательной части Мособлпожспас. Они прибыли на место инцидента спустя три минуты после поступления сообщения об аварии на пульт дежурного.

В публикации утоняется, что специалисты отключили аккумуляторную батарею поврежденного автомобиля во избежание возгорания, помогли вытянуть автомобиль из ямы и оказали психологическую помощь участникам происшествия.