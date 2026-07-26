Тяжело раненной от удара ВСУ по Кирилловке девочке помогут с реабилитацией

Спасенной из-под завалов девочке в Запорожье помогут с реабилитацией Тяжело раненной от удара ВСУ по Кирилловке девочке помогут с реабилитацией

Москва26 июл Вести.Госпитализированной в тяжелом состоянии девочке после удара ВСУ по турбазе в Кирилловке Запорожской области, помогут с реабилитацией, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Сажаева.

Ребенок под наблюдением кризисных психологов. Возможно, ей потребуется реабилитация после психологической оценки, мы обязательно поможем все организовать сказала омбудсмен

Она добавила, что все будет зависеть от психологического состояния ребенка.

В ночь на 25 июля ВСУ атаковали туристические базы в поселке Кирилловка. Жертвами стали 12 человек, пострадали 19, спасти удалось двоих, в том числе одного ребенка.