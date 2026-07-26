Москва26 июлВести.Госпитализированной в тяжелом состоянии девочке после удара ВСУ по турбазе в Кирилловке Запорожской области, помогут с реабилитацией, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Сажаева.
Ребенок под наблюдением кризисных психологов. Возможно, ей потребуется реабилитация после психологической оценки, мы обязательно поможем все организоватьсказала омбудсмен
Она добавила, что все будет зависеть от психологического состояния ребенка.
В ночь на 25 июля ВСУ атаковали туристические базы в поселке Кирилловка. Жертвами стали 12 человек, пострадали 19, спасти удалось двоих, в том числе одного ребенка.