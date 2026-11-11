Москва11 нояВести.Французский бульдог по кличке Булка, спасенный российскими штурмовиками при зачистке населенного пункта в зоне СВО, через некоторое время спас жизнь бойца после атаки вражеского дрона, сообщает KP.RU.
Пса вытащил из-под завалов разрушенного здания штурмовик с позывным Виктор из Воронежской области. Животное было изранено, а челюсть перебита. Военнослужащие вылечили и выходили его. За богатырский аппетит и пристрастие к хлебу тигровый бульдог получил кличку Булка и остался в подразделении.
Через несколько месяцев после прямого попадания ударного БПЛА под завал попал уже сам боец. Товарищи не сразу заметили его отсутствие при отходе. Вернувшийся на место вместе с поисковой группой Булка взял след и указал местонахождение хозяина.
Пес яростно разгребал лапами землю и шифер, пока бойцы не подняли тяжелую деревянную балку, прижавшую раненого штурмовикаговорится в публикации
После эвакуации и лечения Виктор забрал Булку в родное село.