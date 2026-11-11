Бульдог, спасенный российскими штурмовиками, помог сохранить жизнь одного из них

Спасенный в зоне СВО бульдог Булка помог спасти российского штурмовика Бульдог, спасенный российскими штурмовиками, помог сохранить жизнь одного из них

Москва11 ноя Вести.Французский бульдог по кличке Булка, спасенный российскими штурмовиками при зачистке населенного пункта в зоне СВО, через некоторое время спас жизнь бойца после атаки вражеского дрона, сообщает KP.RU.

Пса вытащил из-под завалов разрушенного здания штурмовик с позывным Виктор из Воронежской области. Животное было изранено, а челюсть перебита. Военнослужащие вылечили и выходили его. За богатырский аппетит и пристрастие к хлебу тигровый бульдог получил кличку Булка и остался в подразделении.

Через несколько месяцев после прямого попадания ударного БПЛА под завал попал уже сам боец. Товарищи не сразу заметили его отсутствие при отходе. Вернувшийся на место вместе с поисковой группой Булка взял след и указал местонахождение хозяина.

Пес яростно разгребал лапами землю и шифер, пока бойцы не подняли тяжелую деревянную балку, прижавшую раненого штурмовика говорится в публикации

После эвакуации и лечения Виктор забрал Булку в родное село.