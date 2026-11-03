СПЧ выступил против смягчения наказания за убийства из кровной мести Меркачева назвала недопустимым пересмотр наказания за кровную месть

Москва3 ноя Вести.Смягчение уголовной ответственности за убийства по мотивам кровной мести недопустимо. Об этом заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в ходе Международной недели "Народы России".

Правозащитница напомнила, что убийство по такому мотиву закреплено в статье 105 УК РФ как квалифицирующий признак, предусматривающий более строгое наказание.

Такое убийство было приравнено к убийству беременной женщины, несовершеннолетнего, к убийству с особой жестокостью. Это было сделано для того, чтобы в тех регионах, где практиковались такие убийства, этот ужасный атавизм перестал работать приводит слова Меркачевой пресс-служба СПЧ

Она также отметила, что что благодаря жесткой позиции государства убийства по мотивам кровной мести сегодня практически не совершаются, за исключением отдельных случаев.

Кроме того, Меркачева напомнила, что национальные обычаи, культурные особенности и многовековые традиции не могут иметь приоритета над федеральным законодательством. По информации пресс-службы СПЧ, участники семинара единогласно поддержали ее позицию.

Поводом для обсуждения стало заявление преподавателя Дагестанского государственного университета Дуреи Зиядовой, которая на прошлой неделе предложила квалифицировать убийство из кровной мести без отягчающих признаков.