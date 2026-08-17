Москва17 авг Вести.Аромат пробки при открытии вина должен быть сухим и древесным. Об этом NEWS.ru рассказали эксперты Роскачества.

Если вы открыли вино, первым делом понюхайте пробку. Аромат должен быть сухим, древесным. Запах сырости или плесени - признак "корковой болезни". Наличие влаги говорит о нарушении герметичности и риске оксидации отметили в организации

По оценке специалистов, выбор типа закрытия зависит от целей. Натуральная пробка подходит для торжественных случаев, винтовая крышка обеспечивает гарантированное качество, свежесть и удобство и чаще применяется для современных белых, розовых и молодых красных вин. Пробки из стекла и синтетики являются компромиссным вариантом, при котором стоит отнестись с вниманием к производителю.

В Роскачестве добавили, что многие потребители сталкиваются с трудностями при открытии бутылок с синтетической пробкой, поскольку она как будто "прилипает" к стеклу, и извлечь ее без повреждений бывает непросто, но при этом покупателей привлекает доступная цена таких вариантов.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, что вино с винтовой пробкой сразу после открытия иногда может пахнуть луком или тухлыми яйцами. Такой запах, как правило, быстро выветривается.