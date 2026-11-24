Москва24 ноя Вести.Спецпроект "Партизаны Беларуси", созданный для увековечивания памяти партизанского движения, опубликовал на своем сайте "лист по учету партизанских кадров" деда спецпосланника президента США Джареда Кушнера Иосифа Моисеевича Берковича.

В документе уточняется, что Беркович родился в 1922 году в Кореличах Белорусской ССР. В графе национальность указано – еврей. До вступления в партизанский отряд в 1943 году он работал столяром. В общей сложности с января 1943 по июль 1944 года Беркович был рядовым в четырех партизанских бригадах, действовавших на территории современной Гродненской области.

За время пребывания в отряде показал себя хорошим бойцом. Дисциплинированный, аккуратный в исполнении распоряжений командования отмечается в характеристике Берковича

Из документа также следует, что на момент составления листка в августе 1944 года Беркович был беспартийным, в Красную армию не призывался и участия в боевых действиях на фронтах не принимал, наград не имел.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле со спецпосланниками американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером ознакомил их с архивными материалами о деде Кушнера, который участвовал в партизанском движении во время Холокоста.