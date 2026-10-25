Два человека пострадали в ДТП с участием спецтранспорта в Иркутске

Спецтранспорт попал в ДТП в Иркутске — пострадали два работника спецслужбы Два человека пострадали в ДТП с участием спецтранспорта в Иркутске

Москва25 окт Вести.Спецтранспорт столкнулся с легковушкой в Иркутске, в результате ДТП пострадали два работника спецслужбы. Об этом сообщило региональное МВД России.

Автоавария произошла вечером 25 октября. Предварительно, 41-летний водитель спецтранспорта при повороте налево столкнулся с Toyota Prius, который следовал во встречном направлении.

В результате дорожной аварии пострадали два работника спецслужбы … На месте … работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В прокуратуре Иркутской области добавили, что установление всех обстоятельств взято на контроль. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.