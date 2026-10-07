Кон: в Забайкалье нужно решить проблемы с инфраструктурой новых микрорайонов

Спикер Заксобрания Забайкалья призвал ускорить темпы жилищного строительства Кон: в Забайкалье нужно решить проблемы с инфраструктурой новых микрорайонов

Москва7 окт Вести.Необходимо ускорить темпы жилищного строительства в Забайкальском крае, а также решить проблему с инфраструктурой новых микрорайонов. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Забайкалья Юрий Кон, передает ТАСС.

По его словам, часто дома сдают, при этом школ, поликлиник и дорог еще нет в поблизости.

У нас темпы роста жилищного строительства немножечко упали. Нам нужно поднять эту планку. Также существует проблема с развитием инфраструктуры: при возведении новых микрорайонов дома появляются, однако сопутствующая инфраструктура зачастую не успевает за ними отметил Кон

Отдельное внимание в Забайкалье, по его словам, требуют коммунальные сети. По последним данным, изношенность коммунальной инфраструктуры в крае достигла 70%. Из-за этого постоянно случаются аварии: прорывы труб и сбои в теплоснабжении.