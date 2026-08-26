Москва26 авгВести.Для сотрудников логистического центра Wildberries, уничтоженного в Котовске, подготовят список вакансий и помогут с переобучением. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.
Наша задача - оперативно обеспечить людей новыми рабочими местами. Поручил подготовить список вакансий с учетом занимаемых должностей и при участии компании РВБ отработать предложения индивидуально с каждым сотрудником. Где будет необходимо, предоставим возможность переобучения или повышения квалификацииговорится в сообщении
Глава региона также попросил всех сотрудников склада Wildberries не реагировать на возможные провокации в интернете и на попытки мошенничества.
Логистический центр в Котовске полностью сгорел после атаки украинских беспилотников в ночь на 26 августа.