В Тамбовской области сотрудникам сгоревшего склада WB помогут с трудоустройством

Список вакансий подготовят для сотрудников склада WB в Тамбовской области В Тамбовской области сотрудникам сгоревшего склада WB помогут с трудоустройством

Москва26 авг Вести.Для сотрудников логистического центра Wildberries, уничтоженного в Котовске, подготовят список вакансий и помогут с переобучением. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

Наша задача - оперативно обеспечить людей новыми рабочими местами. Поручил подготовить список вакансий с учетом занимаемых должностей и при участии компании РВБ отработать предложения индивидуально с каждым сотрудником. Где будет необходимо, предоставим возможность переобучения или повышения квалификации говорится в сообщении

Глава региона также попросил всех сотрудников склада Wildberries не реагировать на возможные провокации в интернете и на попытки мошенничества.

Логистический центр в Котовске полностью сгорел после атаки украинских беспилотников в ночь на 26 августа.