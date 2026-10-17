Атлетов 2027 года не будут временно отстранять за употребление наркотиков

Спортсменов перестанут временно отстранять за субстанции, вызывающие зависимость Атлетов 2027 года не будут временно отстранять за употребление наркотиков

Москва17 окт Вести.С 1 января 2027 года спортсмены, в чьих допинг-пробах обнаружат субстанции, вызывающие зависимость (Substances of Abuse), не будут подвергаться обязательному временному отстранению до вынесения официального решения по их делу, сообщила заместитель начальника отдела по обработке результатов РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) Анна Маурчева.

Маурчева заявила об этом в ходе Международного антидопингового симпозиума стран БРИКС+ и партнеров, прошедшего в Стамбуле.

Самые большие изменения прошли в области временного отстранения...Так, отменили временное отстранение по случаям, связанным с употреблением субстанций, вызывающих зависимость. Сейчас мы за кокаин обязаны отстранить спортсмена в любом случае. С 2027 года мы уже не будем обязаны этого делать рассказала Маурчева

Для классических допинг-субстанций временное отстранение остается обязательным. Однако для веществ, вызывающих зависимость, это требование отменяется, что позволяет атлетам продолжать тренировки и выступления до завершения разбирательств.

Эта мера входит в пакет масштабных изменений в Всемирном антидопинговом кодексе и Международных стандартах WADA (World Anti-Doping Agency, всемирное антидопинговое агентство), которые были приняты в рамках 6-й Всемирной конференции по борьбе с допингом в спорте.