Москва17 октВести.С 1 января 2027 года спортсмены, в чьих допинг-пробах обнаружат субстанции, вызывающие зависимость (Substances of Abuse), не будут подвергаться обязательному временному отстранению до вынесения официального решения по их делу, сообщила заместитель начальника отдела по обработке результатов РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) Анна Маурчева.
Маурчева заявила об этом в ходе Международного антидопингового симпозиума стран БРИКС+ и партнеров, прошедшего в Стамбуле.
Самые большие изменения прошли в области временного отстранения...Так, отменили временное отстранение по случаям, связанным с употреблением субстанций, вызывающих зависимость. Сейчас мы за кокаин обязаны отстранить спортсмена в любом случае. С 2027 года мы уже не будем обязаны этого делатьрассказала Маурчева
Для классических допинг-субстанций временное отстранение остается обязательным. Однако для веществ, вызывающих зависимость, это требование отменяется, что позволяет атлетам продолжать тренировки и выступления до завершения разбирательств.
Эта мера входит в пакет масштабных изменений в Всемирном антидопинговом кодексе и Международных стандартах WADA (World Anti-Doping Agency, всемирное антидопинговое агентство), которые были приняты в рамках 6-й Всемирной конференции по борьбе с допингом в спорте.