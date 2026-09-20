Москва20 сен Вести.В финал пятого сезона всероссийского арт-проекта "Контуры Культуры", организованного Московским продюсерским центром (Моспродюсер), вышел 71 художник, среди которых есть художница 1945 года рождения. Об этом рассказал ИС "Вести" руководитель профиля "Дизайн среды и интерьера" в Школе НИУ ВШЭ, член жюри конкурса Степан Бугаев.

В финале конкурса представлены около 300 авторских эскизов. Концепция конкурса посвящена компьютерным играм и виртуальным пространствам.

Сейчас, когда отсматриваю работы, я все больше сфокусирован на том, насколько авторы в контексте, потому что эта штука доступна не всем. Например, сегодня у нас есть автор 1945 года рождения. И она тоже размышляет на тему искусственного интеллекта: у нее есть эскизы, на эту тему она дает свое видение. Но очень важно не просто, что я могу что-то по этому поводу сказать, а насколько глубоко я понимаю это отметил Бугаев

Десять победителей создадут масштабные работы в Московском кластере видеоигр и в кластере медиатехнологий в Сколково: распишут атриумы, лифтовые холлы, лестничные пролеты и подземный паркинг. Это около 1 500 кв. метров.