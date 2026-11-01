Названа средняя стоимость лечения в стационаре по ОМС в 2027 году

Средний норматив затрат на одну госпитализацию в 2027 году составит 141 тысячу Названа средняя стоимость лечения в стационаре по ОМС в 2027 году

Москва1 ноя Вести.Средний норматив финансовых затрат из бюджета на один случай госпитализации в круглосуточный стационар в 2027 году составит 140 962,39 рубля. Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, которую изучило РИА Новости.

Согласно документу, норматив на одно обращение в связи с заболеванием составит 2 293,91 рубля, на один случай лечения в дневном стационаре — 22 859,99 рубля, а на одно профилактическое посещение — 731,60 рубля. На случай госпитализации по медицинской реабилитации предусмотрено 149 092,12 рубля, на комплексное амбулаторное посещение по медицинской реабилитации — 6 515,27 рубля.

При этом отмечается, что медицинское обслуживание для россиян, у которых имеется полис ОМС, является бесплатным. Между тем информация о средних нормативах необходима для планирования бюджета.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье было возбуждено уголовное дело, после того как бригада скорой медицинской помощи отказалась госпитализировать 16-летнюю девушку. По данному факту в Следственный комитет России будет представлен доклад о ходе расследования.