Минобороны: ПВО сбила за сутки 903 дрона и восемь авиабомб

За сутки в зоне СВО сбиты более 900 дронов и восемь авиабомб ВСУ Минобороны: ПВО сбила за сутки 903 дрона и восемь авиабомб

Москва8 июл Вести.За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили более 900 беспилотников и восемь авиабомб в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ по состоянию на 8 июля 2026 года.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппарата самолетного типа сообщили в оборонном ведомстве

Всего с момента начала специальной военной операции, согласно данным Минобороны, было ликвидировано 177 206 беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным ВСУ, а также складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.