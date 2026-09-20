МО: силы ПВО сбили за сутки почти 2 тыс. беспилотников ВСУ в зоне спецоперации

Средства ПВО сбили за сутки почти 2 тысячи беспилотников ВСУ в зоне спецоперации МО: силы ПВО сбили за сутки почти 2 тыс. беспилотников ВСУ в зоне спецоперации

Москва20 сен Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 1951 беспилотник в зоне проведения спецоперации (СВО), сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что также были сбиты восемь управляемых авиабомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго".

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 1951 беспилотный летательный аппарат самолетного типа сказано в сообщении МО

Также в оборонном ведомстве заявили, что оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, складам боеприпасов, военно-технического имущества, цехам производства дронов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146-ти районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ в ночь на воскресенье, 20 сентября, нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах украинских боевиков. В результате ударов поражены сухогруз в порту Одесса, доставивший грузы военного назначения, и логистический центр "Новая почта", используемый для хранения и распределения военных грузов.